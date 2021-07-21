أخيرا يتحقق حلم الون ماسك وحلم الجيل فى سياحة الفضاء - مجدى عبد الحميد السيد

2021/07/21 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد كان حلم الإنسان منذ القدم أن يستكشف الفضاء الأزرق نهارا والأسود ليلا إلى أن استطاع الإنسان الوصول إلى القمر منذ أكثر من خمسين عاما وأصبحت الأقمار الصناعية تجوب الفضاء لأغراض عسكرية ومدنية ، ولكن حلم السفر إلى الفضاء بدأ يراود الناس بالفعل مع طموحات إلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس الذى أعاد للحياة فكرة الرحلات الفضائية التى تكون عادة على مراحل تبدأ برحلات مدارية قصيرة حول الأرض ثم تنتقل لرحلات أطول ثم ......





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