بعد فشل اليمين في اثبات دعاوي التزوير / السلطات الانتخابية تعلن قرارها بفوز مرشح اليسار برئاسة جمهورية بيرو - رشيد غويلب

2021/07/21 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب وأخيرا أعلنت المحكمة الانتخابية في بيرو، الاثنين الفائت رسميا فوز المرشح اليساري بيدرو كاستيلو بالانتخابات الرئاسية.



وفقًا للإعلان انتصر معلم المدرسة الابتدائية والقائد النقابي ومرشح حزب "حرية بيرو" الماركسي على منافسته ابنة الدكتاتور السابق ومرشحة اليمين كيكو فوجيموري بفارق 44.058 ألف صوتًا.لقد مرت ستة أسابيع كاملة على اجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.



وبسبب النتيجة المتقاربة للغاية، ......





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