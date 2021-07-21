عن المادية و الخيال و أشياء أخرى - احمد المغربي

2021/07/21 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي إن مسألة الخيال و الإبداع الذهني الذي يتجلى فيه سواء تجسد في الأحلام أو في اليقظة من أهم و أبرز المسائل التي تطرقت لها الفلسفة لاتصالها بموضوع علاقة الفكر بالوجود و كجميع المسائل الفلسفية الأخرى انقسمت الرؤى و الأطروحات حولها بين المثالية و المادية مما أدى لإثراء الساحة الفكرية بمساهمة عظيمة و مفيدة من الطرفين أتاحت لنا الفرصة لرؤية الموضوع من زوايا متعددةلكن ما سنتطرق له الآن هو محاولة استناد ......





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