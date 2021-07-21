خبراء أمريكان : ستة أشهر “مملة” لكن “مهمة” لجو بايدن في البيت الأبيض

2021/07/21 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – لخص الرئيس الأميركي جو بايدن بكلمتي “ممل” و”مهم” رهانه في الأشهر الستة الأولى من ولايته الرئاسية، إذ إنه تركز على صلب القضايا أكثر من الشكل لإعادة الولايات المتحدة إلى قلب اللعبة الدولية.فقد جمع أعضاء إدارته في البيت الأبيض الثلاثاء للاحتفال بمرور ستة أشهر على توليه السلطة، وذكّر مجددا بالتحليل […]

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