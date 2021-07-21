الفيضانات تجتاح مترو الأنفاق في الصين

2021/07/21 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يعبر شارعا تغمره مياه الفيضانات بعد أمطار غزيرة في تشغنتشو بمقاطعة خنان وسط الصين، في 20 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب بكين (أ ف ب) – لقي 12 شخصا حتفهم بعد أن اجتاحت السيول مترو أنفاق في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، فيما انتشرت صور مروعة لركاب يصارعون المياه التي غمرتهم حتى […]

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