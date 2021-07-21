اليونيسكو تشطب

2021/07/21 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت منظمة اليونيسكو الأربعاء مرفأ ليفربول من قائمتها للتراث العالمي، متحدثة عن مخاوف بشأن "مشاريع تطوير مفرطة تفقد الموقع أصالته".

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