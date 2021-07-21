هيئة السياحة: العديد من السياح قصدوا مدن اقليم كوردستان

2021/07/21 | 13:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة هيئة السياحة والسفر في اقليم كوردستان امل جلال اليوم الاربعاء 21/7/2021، عن التحضيرات الكاملة في جميع المدن والادارات المستقلة لاستقبال السياح خلال ايام عيد الاضحى، مضيفة ان العديد من السياح قصدوا مدن الاقليم.

وقالت جلال في تصريح لـ PUKmedia، ان عملية استقبال السياح تكون منحهم معلومات خاصة بالاماكن الاثرية والسياحية عن طريق فرق مديرية السياحة، والتنسيق مع السيطرات والنقاط الحدودية والمطارات.

واضافت جلال، انه بالنسبة لموضوع الرقابة على الاسعار ورفعها والفنادق والمولات والاماكن الاثرية، سيكون هناك تنسيق مباشر لهيئة السياحة مع قائممقامية المدن لمنع رفع الاسعار للسياح اوتقديم ماكولات سيئة والمعاملة السيئة مع السياح.

ودعت المواطنين والسياح الى الحفاظ على نظافة الاماكن السياحية والالتزام بتعليمات الوقاية من فايروس كورونا.

وقالت جلال، انه وفق التوقعات، فان هناك العديد من السياح قصدوا اقليم كوردستان من مناطق وسط وجنوب العراق خلال اول يومين من العيد وهذا يؤثر بشكل جيد على ازدهار القطاع السياحي في اقليم كوردستان وسيكون لذلك ايرادات جيدة للاقليم.

PUKmedia زانيار مجيد/ ترجمة: كديانو عليكو

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