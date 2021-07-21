2021/07/21 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، الاربعاء، ان الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط ستبدأ في الاول من اب المقبل، والسادس الاعدادي في الـ 21 منه، موضحة ان الامتحانات ستكون حضورية.

وقال المتحدث باسم التربية حيدر فاروق في تصريح تابعه NRT عربية، (21 تموز 2021)، ان "الوزارة لم تجر اي تغيير على موعد الامتحانات النهائية للصفوف الثالث المتوسط والسادس والاعدادي"، مؤكدا ان "امتحانات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في الاول من اب والسادس الاعدادي في 21 منه وستكون حضورية".

واضاف فاروق، أنه "ضمن الصلاحيات الممنوحة للوزارة اصبحت امتحانات الثالث اربع مواد فقط"، مبينا ان "الوزارة جادة باتباع جميع الاجراءات والارشادات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال فترة الامتحانات".

واوضح، أن "الوزارة اكملت جميع الاجراءات اللوجستية والفنية لإجراء الامتحانات منذ الرابع من شهر تموز الا ان ارتفاع دراجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي احال دون اقامة الامتحانات وتم التأجيل لغاية شهر اب"، لافتا الى انه "تم الانتهاء من اختيار المراقبين والمراكز الامتحانية ودفاتر الاختبارات، وان عدد من المدارس زودت بمولدات كهربائية وبعضها زود بخطوط من المولدات الاهلية القريبة".

ودعا المتحدث باسم التربية جميع الطلبة الى "الاستعداد للامتحانات ومراجعة المواد واغتنام هذه الفرصة"، موضحا ان "الوزارة حريصة كل الحرص على نجاح الطلبة وبتعليم جيد وعلى الجميع الاجتهاد وبذل الجهود للوصول للنجاح رغم الظروف الصعبة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد امتحانات المراحل المنتهية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد امتحانات المراحل المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).