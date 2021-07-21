رسمياً.. برزبين تفوز بتنظيم أولمبياد 2032

اعتمد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، فوز مدينة برزبين الأسترالية باستضافة أولمبياد 2032 الصيفي.
ستصبح برزبين ثالث مدينة أسترالية تستضيف الألعاب، بعد ملبورن في 1956، وسيدني عام 2000.
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