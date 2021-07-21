رسمياً.. برزبين تفوز بتنظيم أولمبياد 2032

2021/07/21 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتمد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، فوز مدينة برزبين الأسترالية باستضافة أولمبياد 2032 الصيفي.

ستصبح برزبين ثالث مدينة أسترالية تستضيف الألعاب، بعد ملبورن في 1956، وسيدني عام 2000.

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