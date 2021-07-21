إجراءات أمنية وصحية في الأنبار خلال عيد الأضحى

2021/07/21 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفذت الدوائر الأمنية والصحية في محافظة الأنبار خططها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتكريس الأمن ومنع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفيما شكا مواطنون من ارتفاع أسعار الملابس والمواد الغذائية حمل التجار هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.وقال قائد شرطة المحافظة الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار إن “القيادة وجهت بنشر عناصر أجهزة الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية المنظمة في جميع أسواق المحافظة بالزي المدني بهدف مراقبة الأسعار وإيقاف المتلاعبين بها في حال رفع الأسعار أكثر من اللازم”، مؤكدا أن “القيادة ستتخذ اجراءات حازمة ورادعة بحق المتلاعبين باسعار السوق”.وأضاف، أنه “تم وضع خطة امنية محكمة وتم نشر دوريات وعناصر امنية في عموم مناطق المحافظة وخصوصا بالقرب من المقابر والاماكن الترفيهية لكونها من المواقع التي تكتظ بالمواطنين خلال ايام العيد”.

من جانبه، اوضح مدير عام صحة الانبار الدكتور خضير خلف شلال، أن “مديرية صحة الانبار وضمن خطتها الوقائية الصحية لعطلة عيد الأضحى المبارك أتمت تحديد المستشفيات والمراكز الصحية كمنافذ للقاحات المُضادة لفيروس كورونا والتي ستكون مفتوحة طيلة أيام العطلة”.ودعا المواطنين إلى “التوجه الى هذه المنافذ لاخذ جرعتي اللقاح كل حسب الرقعة الجغرافية علما أن اللقاح من مناشئ عالمية الى جانب اتباع الاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي”.

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