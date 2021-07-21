الكاظمي يستقبل في مكتبه الشخصي الشاب العراقي علي عادل صاحب مقولة

2021/07/21 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكتبه الشخصي , الشاب العراقي علي عادل، صاحب مقولة "بايدن بليس هيلب" والذي انتشر بمقطع فديو على مواقع التواصل الاجتماعي./انتهى9

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