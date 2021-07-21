صحة ديالى تعلن موقفها الوبائي اليومي لاصابات كورونا

2021/07/21 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 356 / أصابة جديدة بمرض كورونا بينها / 3 / حالات لكوادر طبية وادارية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان 311 حالة شفاء من فايروس كورونا شهدتها ديالى اضافة الى حالة وفاة واحدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية /انتهى

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