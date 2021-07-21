2021/07/21 | 13:36 - المصدر: المورد نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: سنصل لـ21 ألف ميغاواط من التجهيز) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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