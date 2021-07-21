قبل أيام من بدء أولمبياد طوكيو 2020.. عدد حالات الإصابة بكورونا بين الرياضيين في القرية الأولمبية في تزايد مستمر

2021/07/21 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب بداية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بسرعة، لا يزال الكثير من الناس يتساءلون كيف ستعمل إستراتيجية اللجنة الأولمبية الدولية لحماية الرياضيين والسكان المحليين من فيروس كورونا.تم بالفعل تشخيص إصابة العديد من الرياضيين بالفيروس قبل بدء الألعاب، مثل كارا إيكر، البديلة لفريق الجمباز الأمريكي، والعديد من اللاعبين في فريق جنوب أفريقيا لكرة القدم

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