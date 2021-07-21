برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032

2021/07/21 | 14:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تستضيف مدينة برزبين الأسترالية أولمبياد 2032 الصيفي، بعد أن اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية توصية مجلسها التنفيذي، اليوم الأربعاء.وأبدت العديد من المدن والدول رغبتها في استضافة أولمبياد 2032 ومن بينها إندونيسيا، وبودابست، والصين، والدوحة، ومنطقة وادي الرور في ألمانيا.ولكن برزبين تفوقت على المنافسين المحتملين في فبراير الماضي، بفضل نظام جديد اتبعته اللجنة الأولمبية الدولية ويهدف إلى تجنب وضع المدن المرشحة في مواجهة بعضها بعضا.وتلقى عرض برزبين، إشادات متكررة من اللجنة الأولمبية الدولية على النسبة العالية من المنشآت القائمة بالفعل، ودعم كل مستويات الحكومة والقطاع الخاص، والخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى والطقس الجيد.واختيرت برزبين، “المدينة المضيفة […]

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