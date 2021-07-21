التربية تحسم الجدل حول امتحانات السادس الإعدادي والثالث المتوسط

2021/07/21 | 14:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، موعد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، مؤكدة أنّ الامتحانات ستكون حضورية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي، إن “الوزارة لم تجر اي تغيير على موعد الامتحانات النهائية للصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي”، مؤكداً أن “امتحانات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في الأول من آب، مع تحديد الـ 21 من الشهر ذاته موعداً لامتحانات السادس الاعدادي”.وأكد المتحدث، أنّ الامتحانات ستكون حضورية، وتشمل بالنسبة للصف الثالث المتوسط 4 مواد فقط، مبيناً أنّ “الوزارة جادة باتباع جميع الإجراءات والإرشادات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال فترة الامتحانات”.وأوضح، أنّ “الوزارة […]

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