مصرع اربعة اشخاص من عائلة واحدة بحادث سير في ميسان

2021/07/21 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / لقي اربعة اشخاص ، من عائلة واحدة ، مصرعهم بحادث سير مروع على طريق (عمارة - علي الغربي) بميسان.وقال مصدر امني :" ان من بين ضحايا الحادث امرأتين ، و جرى نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي"./انتهى

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