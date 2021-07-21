بدء اولى فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

2021/07/21 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بدأت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مبكرا اليوم الأربعاء، بعد تأجيل لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، بفوز اليابان 8 - 1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للبطولة النسائية للكرة اللينة (سوفتبول).وبدأت المباراة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في فوكوشيما، وهي المدينة التي تضررت بشدة جراء الانصهار الناتج عن تسونامي في محطة الطاقة النووية في عام 2011.ومن المقرر أن تقام ثلاث مباريات للكرة اللينة وست مباريات كرة قدم للسيدات اليوم الأربعاء، قبل يومين من مراسم افتتاح دورة ألعاب طوكيو يوم الجمعة.وفازت اليابان بآخر بطولة أولمبية للكرة اللينة في عام 2008 تم إسقاط هذه الرياضة في دورتي ألعاب 2012 و 2016 ولن تظهر أيضا في عام 2024./انتهى9

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