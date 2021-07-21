مصر ترد على ما يتداول حول

2021/07/21 | 14:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على ما يتم تداوله حول وجود "بنزين مغشوش" وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

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