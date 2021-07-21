محطات طاقة جديدة تدخل الخدمة في العراق لدعم مصافي النفط

2021/07/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

دخلت مجموعة من مولدات الطاقة، الخدمة في العراق، من تصميم شركتي Anglo Belgian Corporation (ABC) و ( Kunz ) .

وذكر بيان ترجمته (بغداد اليوم)، ان "العراق تعاقد من الشركتين لتصميم سبع محطات طاقة بواقع (14 مولد) لتغذية العديد من مصافي النفط في العراق".

واوضح، انه "تم تصميم مجموعة المولدات ومعداتها وتجميعها في مصنع شركة ABC في غنت - بلجيكا، وتم شحن مجموعات المولدات وتركيبها في العراق ، واليوم ، بدأ تشغيل مصانع كركوك 1 والقيارة 1 ، كركوك 2 ، القيارة 2 ، والكسيك ، والصينية وحديثة".

وعد ان هذه المولدات "تساهم في عملية البدء الاحتياطي لهذه المصافي ويتم توليدها بشكل مستقل بواسطة مجموعتين من المولدات في كل موقع.

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