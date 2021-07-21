هذا ما سجلته اسواق صرف الدولار باقليم كردستان

2021/07/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانتنشر (بغداد اليوم) ، الاربعاء، آخر ما سجلته اسواق صرف الدولار في اقليم كردستان.وبلغ سعر الشراء 14750 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغ سعر البيع 148250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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