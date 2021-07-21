"ضحك على الذقون".. ما حقيقة وجود تعيينات بالوزارات العراقية؟

2021/07/21 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف النائب ايوب الربيعي، اليوم الاربعاء، عن حقيقة وجود تعيينات في بعض الوزارات العراقية.وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض المرشحين للاسف يحاولون الضحك على ذقون الناس البسطاء من اجل مكاسب انتخابية من خلال الادعاء بوجود تعيينات في بعض الوزارت العراقية او فتح القبول على برنامج الرعاية الاجتماعية، لكن الحقيقة هي ان الموازنة لسنة 2021 المادة 12/أ تشير الى عدم وجود اي تعيينات او رواتب في الرعاية الاجتماعية".واضاف أن "خداع الناس امر مؤلم وكان الاحرى ببعض المرشحين الضغط لتشريع قوانين جديدة تخدم المواطن وتفعيل مجلس الخدمة المدني".

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