وكالة فارس: القوات الأميركية تنصب أبراج مراقبة إضافية في عين الاسد

2021/07/21 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالةُ انباءِ فارس ان القواتِ الامريكيةَ عزّزت عملياتِ تحصينِ مبنى قاعدةِ عينِ الاسدِ الجويةِ في محافظةِ الانبار.

ونقلت الوكالة عن مصدرٍ أمني عراقي قوله ان التعزيزَ جاء خلالِ نصبِ العشراتِ من ابراجِ المراقبةِ حول المبنى لزيادةِ فاعليةِ التصدي للهجماتِ الصاروخيةِ التي تستهدفُ مبنى القاعدةِ بين الحين الاخر.

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