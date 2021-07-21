سنودن: هاتف بايدن معرض للاختراق أيضأ

2021/07/21 | 14:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرى اكتشاف آثار برنامج التجسس من قبل متخصصين في منظمات "Forbidden Stories" ومنظمة العفو الدولية.

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