عدد المهاجرين غير النظاميين لبريطانيا يتجاوز إجمالي العام الماضي

2021/07/21 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة هذا العام العدد الإجمالي للعام 2020 بأكمله، حيث يستغل مهربو البشر الطقس الجيد لعبور القناة الإنكليزية من فرنسا.

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