انقاذ عدد من عمال مخبز في منطقة الشرطة الرابعة بعد اندلاع النيران فيه

2021/07/21 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ عدد من عمال مخبز بعد اندلاع حادث حريق داخل سوق الشرطة الرابعة جنوب غربي العاصمة بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان ان فرقها أخمدت حريقا اندلع في عدد من المحال التجارية في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاربعاء وعملت على تطويق وعزل النيران وابعدت خطرها عن الشواغر القريبة من موقع الحادث داخل السوق، وحجمت الاضرار الناتجة عنها وانهت الحادث من دون تسجيل اصابات بشرية.

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