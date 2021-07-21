اتفاق بين الحكومة والمستثمرين لتوفير الخدمات لقطع الاراضي ضمن مبادرة “داري”

2021/07/21 | 14:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس اللجنة العليا للخدمات والإعمار صباح عبد اللطيف، وجود اتفاق بين الحكومة والمستثمرين لتوفير خدمات البنى التحتية لقطع الاراضي ضمن مبادرة داري بعد انتهاء عمليات الفرز والتوزيع.

وقال عبد اللطيف في بيان إن ” اللجنة تمكنت من إعادة العمل لأكثر من ٤٦ مشروع خدمي متلكئ ومتوقف، حيث وصلنا لمراحل متقدمة لإنجاز التصميم الأساس لمشروع مدينة الصدر المرادف بواقع ٩١ الف وحدة سكنية بطريقة البناء العمودي”.

واوضح أن “هناك اتفاق بين الحكومة والمستثمرين لتوفير خدمات البنى التحتية لقطع الاراضي ضمن مبادرة داري بعد انتهاء عمليات الفرز والتوزيع”.

واضاف أن “هناك مشاريع سكنية واطئة الكلفة ستنفذها وزارة الأعمار والاسكان في عدد من المحافظات”، مبيناً أن “هدف مبادرة داري هو التخفيف من أزمة السكن المتفاقمة والأولوية لذوي الشهداء والفقراء”.

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