النجف: الجائحة تحصد 4 أشخاص.. ومئات الإصابات الجديدة

2021/07/21 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تموز 2021)، إنه "تم اجراء 1449 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 387 فيما تماثل 388 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 4 حالات وفاة".

وأوضحت انه "من بين الاصابات (3) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 75056مجموع حالات الشفاء : 67465مجموع الوفيات : 591 مجموع الحالات تحت العلاج : 7000مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4605

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