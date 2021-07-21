2021/07/21 | 14:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضيحة التجسس الاسرائيلي تتواصل.. سنودن: هواتف بايدن وماكرون قابلة للاختراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/21 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضيحة التجسس الاسرائيلي تتواصل.. سنودن: هواتف بايدن وماكرون قابلة للاختراق) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فضيحة التجسس الاسرائيلي تتواصل.. سنودن: هواتف بايدن وماكرون قابلة للاختراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).