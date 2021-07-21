اكسبو 2020 دبي يبدأ بيع التذاكر مع فرص للفوز بحضور حفل الافتتاح

2021/07/21 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / اعلن إكسبو 2020 دبي عن طرحه تذاكر الحدث العالمي المرتقب، الذي ينظم للمرة الأولى في تاريخه في بلد عربي، مع إتاحة فرص للفوز بحضور حفل افتتاحه.وسيدخل كل من يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر، ممن يشترون تذكرة موسمية أو عائلية لإكسبو 2020 قبل 14 آب المقبل، السحب للحصول على فرصة الفوز بدعوة له ولضيف من اختياره لحضور حفل الافتتاح المخصص للمدعوين فقط مساء 30 ايلول 2021.وسيجري الإعلان عن 50 فائزاً في الأسبوع الأول من ايلول عبر قنوات التواصل الاجتماعي لإكسبو 2020.وسيتضمن الحفل الافتتاحي، الذي يشكل تتويجاً لجهود ما يقرب من 10 سنوات من التخطيط والإعداد لإكسبو 2020، عروضاً مرئية وأخرى استعراضية عالمية المستوى، وسيقام في ساحة الوصل التي ستكون قبتها أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم./ انتهى

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