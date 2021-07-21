" عقولنا واعية لا عودة للطائفية " مبادرة تطوعيـة في البصـرة

2021/07/21 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اطلقت مجموعة شبان من فريق تطوعي يدعـى " شباب البصرة الثقافي " ، مبادرة شعبيـة ( عقولنا واعية لا عودة للطائفية ) لنبذ دعوات العنف والتفرقـة في اعقاب الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وبعض المحافظات لزعزعة امن واسقرار المواطنين./انتهى5

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