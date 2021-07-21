هل تحتاج إلى شرب الكثير من القهوة كل يوم؟ السبب قد يكون مرتبطًا بجيناتك

2021/07/21 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للبعض منا، فإن شرب فنجان أو فنجانين من القهوة كل صباح أمر طبيعي.لكن هل تساءلت يومًا لماذا تشرب الكثير من القهوة؟ يقترح بحث أن عادات الإسبريسو الخاصة بك قد تكون مرتبطة بالفعل بجيناتك

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