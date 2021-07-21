برقية استخباراتية تضع 3 وحدات إدارية في حالة استنفار قصوى

2021/07/21 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمنىفي صلاح الدين، الأربعاء، باستنفار القطعات والتشكيلات الامنية في اقضية بلد والدجيل والضلوعية على خلفية معلومات استخباراتية أفادت باحتمال شن هجوم وشيك على المدنيين.

وقال المصدر إن الاجهزة الاستخبارية قامت بتشديد الاجراءات الامنية وتعزيز انتشار التشكيلات في الاماكن العامة والمتنزهات والشوارع الرئيسية، بعد ورود معلومات بوجود حزام ناسف او عجلة مفخخة لشن هجوم على أهداف مدنية خلال ايام عيد الأضحى، مشيراً الى أن الاجهزة الامنية تواصل البحث والتحري المكثف لمنع وقوع اي هجوم ارهابي او خرق امني في صلاح الدين خلال ايام العيد.

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