السلطات تقرر منع التنقل بين مدن محافظة عيلام وتفرض غرامات على المخالفين

2021/07/21 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت السلطات في محافظة عيلام الإيرانية حظرا على التنقل بين مدن المحافظة في اجراء يهدف للحد من التفشي المتزايد لوباء كورونا.

وأكد مدير شرطة المرور في المحافظة أبو الفضل كهزادي ان مركز مواجهة الجائحة اتخذ قرارا بمنع تنقل المواطنين بين مدن المحافظة لمدة خمسة أيام في ظل تصنيف بعض المناطق باللونين الأحمر والبرتقالي في قائمة المدن الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا، مضيفا ان القرار يتضمن فرض غرامة تبلغ مليون تومان على المخالفين في المدن المصنفة باللون الأحمر، ومبلغ خمس مئة الف تومان على المخالفين للحظر في المدن المصنفة باللون البرتقالي.

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