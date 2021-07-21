نائب: الاف العبوات البشرية تزرع في العراق سنويا بسبب الفساد

2021/07/21 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكدت النائب منار عبد المطلب، اليوم الاربعاء، بان الاف العبوات البشرية تزرع سنويا في العراق بسبب الفساد.وقالت عبد المطلب في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اجراءات مكافحة الفساد لم تؤتي ثمارها حتى الان رغم وجود الاف الملفات في دوائر النزاهة والجهات ذات العلاقة مؤكدا بان معدلات الفساد عالية جدا لدرجة اصبح العراق في ذيل القائمة لاكثر الدولة التي تعاني من افة الفساد".واضافت، أن "الفقر في العراق هو الاعلى بعد 2003 ووصل قرابة 40% وهذه ارقام مرعبة لانها ستؤدي الى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الجريمة في كل الاتجاهات وتخلق لنا الاف العبوات البشرية في العراق ".واشارت الى انه "لايمكن تحقيق الاستقرارفي مجتمع نحو نصف سكانه يعانوا من الفقر والبطالة رغم امتلاكه لثروات طبيعة هائلة الا ان الفساد وسوء التخطيط والمحاصصة قادتنا الى وضع يرثى له مشيرة الى ان استمرار الفساد سيقودنا الى نفق مظلم وربما قاس جدا في المستقبل القريب"

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