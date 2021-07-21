بطاقات ذكية وروبوتات… الحج “الرقمي” يواكب العصر ويكافح الوباء

2021/07/21 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظف سعودي (يسار) يستخدم ماسحا ضوئيا لقراءة البطاقة الذكية لحاج دون تلامس بشري في مكة في 18 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب Fayez Nureldine, فايز نور الدين مكة المكرمة (أ ف ب) – استغرق المصري الستيني ابراهيم صيام سبع ساعات ليجد أطفاله الذين فقدوا في الزحام الشديد أثناء الحج قبل نحو 30 […]

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