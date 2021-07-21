مقتل ضابط شرطة في جنوب غرب إيران مع تواصل الاحتجاجات على شح المياه

2021/07/21 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – قتل ضابط في الشرطة الإيرانية برصاص “مثيري شغب” وفق الإعلام الرسمي، في محافظة خوزستان (جنوب غرب) التي تشهد منذ نحو أسبوع احتجاجات على خلفية شح المياه أدت الى مقتل شخص على الأقل.واندلعت احتجاجات منذ الخميس في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، في وقت تعاني […]

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