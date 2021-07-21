صحة النجف تكشف عن الموقف الوبائي لهذا اليوم

2021/07/21 | 15:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد الاصابات 387 فيما تماثل 388 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 4 حالات وفاة.

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