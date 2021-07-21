نائبة وزير الخارجية الأميركي تزور الصين ثم عُمان الأسبوع المقبل

2021/07/21 | 15:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء أن نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان ستزور الصين الأحد المقبل.

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