بالصور.. السياح في متنزه احمد آوا

2021/07/21 | 15:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصد عدد كبير من السياح المحليين ومن وسط وجنوب العراق اليوم الاربعاء 21/7/2021، الاماكن السياحية في مدن اقليم كوردستان في ثاني يوم من عيد الاضحى، خاصة الاماكن الاثرية في مدينة السليمانية، حيث متنزه احمد اوا الذي يعد احد الامكنة السياحية الخلابة والجذابة.

PUKmedia فرحان حمه خان/حلبجة

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