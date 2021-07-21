تسجيل 1078 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/07/21 | 15:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي، إن الإقليم شخص 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الحالات إلى 208000 إصابة.

وأضافت، أن 723 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع عدد حالات الشفاء في الإقليم إلى 188780.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 11 وفاة جديدة، مبينة أن عدد الوفيات الكلي وصل إلى 4626 حالة وفاة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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