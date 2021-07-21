مدير ماء النجف يكشف لـ NRT موعد اعادة الضخ لمناطق المحافظة

2021/07/21 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية ماء النجف، الاربعاء، ان الساعات المقبلة سيتم ضخ الماء الى جميع مناطق المحافظة.

وذكر علي محمد مدير ماء النجف في تصريح خاص لـ NRT عربية، (21 تموز 2021)، ان "ماحدث يوم أمس الساعة واحدة مساء، هو حادث ادى الى سقوط البرج من قبل سائق إحدى المركبات".

واضاف محمد، ان "سقوط البرج (33) فولط يغذي مشروع الرزكة الرئيسي"، موضحا ان "مديرية ماء وكهرباء النجف باشرت بمعالجة الموقف".

واشار الى ان "العمل استمر لساعات مما سبب هذا العطل انقطاع الماء في ليلة العيد"، مبينا ان "مشاريع العمل عادت في تمام الساعة السادسة".

ولفت محمد، انه "اغلب المناطق الان تم وصول الماء اليها وسيتم توصيل الماء للمناطق البعيدة بعد معالجتها من قبل كوادر الصيانة".

واعلنت مديرية ماء النجف، في وقت سابق الاربعاء، عن تعرض بعض الابراج المغذية للسقوط بسبب تفريغ خاطئ للحمولة من قبل أحد السواق.

وذكرت المديرية في بيان تلقىNRT عربية نسخة منه، انه "منذ الصباح والى الان جميع الملاكات الهندسية في مديرية ماء النجف الاشرف ودائرة الكهرباء تعمل بكل جهد وجميع الملاكات والكوادر في الانذار لاصلاح الابراج التي تغذي مشروع ماء الزركة الكبير ومشروع الغدير ومشروع ماء الكوفة التي تعرضت لاسقاط بسبب تصرف سائق سيارة حمل قام إسقاط الابراج اثناء تفريغ حمولته في المناطق الزراعية وفر هاربا تاركا النجف وابناءها بدون ماء".

واضاف البيان ان "هناك اجراءات قانونية بحقة من قبل القسم القانوني في مديرية ماء النجف الاشرف".

وتابع، "الان جاري اصلاحها الابراج وفي الساعات القليلة القادمة سيتم ضخ الماء لجميع احياء النجف الاشرف".

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