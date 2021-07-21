ألمانيا تعلن تطعيم 95% من رياضييها المشاركين في الأولمبياد

2021/07/21 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، ألفونس هورمان، أن 95% من 430 رياضياً ألمانياً، سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، جرى تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.أضاف هورمان اليوم الأربعاء: “هناك التزام بتطعيم أفراد الطاقم الطبي، وباقي أفراد بعثة ألمانيا للأولمبياد”.

ويأتي ذلك رغم أن السلطات المحلية في اليابان، وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية، لم تفرض التطعيم باللقاح كأمر إلزامي.

وقال هورمان: “أردنا إظهار احترامنا لأصحاب الضيافة والمواطنين في طوكيو، والإشارة إلى أننا سنفعل كل شيء من أجل إقامة هذه الدورة بشكل آمن ومسؤول”.

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