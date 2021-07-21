وزارة النفط العراقية: عقوبات صارمة بحق المتاجرين بأسطوانات الغاز الإيرانية

2021/07/21 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت شركة تعبئة الغاز أحد تشكيلات وزارة النفط، الاربعاء، عن وجود عقوبات صارمة بحق المتاجرين بأسطوانات الغاز الإيرانية.

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وقال معاون مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز سنان نبيل في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (21 تموز 2021)، إن "هنالك تنسيقا مشتركا مع وزارات النفط و الداخلية والدفاع للحد من دخول هذه الاسطوانات"، مؤكدا "وجود عقوبات صارمة بحق المخالفين".

وأضاف، أن "العقوبات على الوكلاء الذين يتعاملون بها تصل الى الاعفاء من العمل وعدم تسليمه منصبا وهي عقوبات ادارية في حال ورودها للمحطات الحكومية وذلك بحسب قانون الانضباط الوظيفي، فيما تصل العقوبات للمتعاملين فيها من المعامل الاهلية الى فرض غرامات مالية تصل الى مليوني دينار مع غلق المحطة لمدة شهر وفي حال سجلت على نفس المحطة مخالفة ثانية يتم انهاء العقد بين الطرفين".

وأشار عارف الى "خطورة تلك الاسطوانات واحتمالية انفجارها باي وقت لعدم مطابقتها للمواصفات العراقية".

وأوضح أن "تلك الاسطوانات تتم مصادرتها عند دخولها محطات التعبئة الحكومية واتلافها بكابسات مخصصة وتفقد كل خواصها وتصبح غير صالحة للاستخدام".

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