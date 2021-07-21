توافد الرياضيين العراقييـن الى اولمبياد طوكيو

2021/07/21 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انهت البعثة العراقية الرياضيـة لفعاليات اولمبياد طوكيو ، اجراءات تسجيل اعضاء الوفد العراقي للالعاب الاولمبية المقرر انطلاقها رسميا في العاصمة اليابانية يوم الجمعة المقبل .واشار رئيس البعثة العراقية هيثم عبدالحميد ، الى إنجاز إجراءات الحجوزات وتثبيت مواعيد الوحدات التدريبية بالاضافة لمواعيد دخول رياضيينا منافسات التصفيات الأولية .واوضح ، ان " الجذاف محمد رياض كان أول الواصلين يرافقه مدربه الفرنسي فينسنت داساري، حيث ستنطلق منافسات التجذيف يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من تموز الجاري وهو يوم إفتتاح الأولمبياد ./انتهى5

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