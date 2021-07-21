اليونسكو تسحب

2021/07/21 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت منظمة الامم المتحدة للثقافـة والعلوم " اليونسكو " سحب مرفأ مدينة ليفربول البريطانية من لائحة التراث العالمي ، وافصحت عن مخاوف بشأن مشاريع تطوير مفرطة تفقد الموقع أصالته.وخلال اجتماع لجنة التراث العالمي في المنظمة برئاسة الصين ، صوت 13 مندوبا لصالح اقتراح سحب المرفأ الواقع في شمال غربي انكلترا من القائمة ، مقابل رفض 5 أعضاء، وهو ما يزيد عن اكثرية الثلثين المطلوبة لسحب موقع ما من قائمة التراث العالمي.وكانت اليونسكو ، بدأت الدورة 44 الموسعة للجنة التراث العالمي في الصين يوم 16 تموز الجاري، وفقا لبيان صادر عن المنظمة ، التي قالت إن أعمال الدورة سوف تستمر عبر الإنترنت حتى تاريخ 31 تموز الجاري، وستقوم اللجنة المؤلفة من 21 عضوا ابان دورتها بالنظر بصفة خاصة في حالة صون 255 موقعا مدرجا بالفعل في قائمة التراث العالمي، منها 53 موقعا مدرجا ايضا في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر./انتهى5

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