2021/07/21 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة تشنغتشو، الواقعة في وسط الصين، مستوى قياسيًا من الأمطار التي تسببت في فيضانات كبيرة وتشريد الآلاف من الأشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد فيضانات هائلة تغمر محطات المترو وتحاصر ركابها في الصين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد فيضانات هائلة تغمر محطات المترو وتحاصر ركابها في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).