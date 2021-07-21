النفط: عقوبات صارمة بحق المتاجرين في أسطوانات الغاز الإيرانية

2021/07/21 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ورد عبد الأميركشفت شركة تعبئة الغاز أحد تشكيلات وزارة النفط عن وجود عقوبات صارمة بحق المتاجرين بأسطوانات الغاز الإيرانية.وقال معاون مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز سنان نبيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "هنالك تنسيقا مشتركا مع وزارات النفط و الداخلية والدفاع للحد من دخول هذه الاسطوانات"، مؤكدا "وجود عقوبات صارمة بحق المخالفين".وأضاف، أن "العقوبات على الوكلاء الذين يتعاملون بها تصل الى الاعفاء من العمل وعدم تسليمه منصبا وهي عقوبات ادارية في حال ورودها للمحطات الحكومية وذلك بحسب قانون الانضباط الوظيفي، فيما تصل العقوبات للمتعاملين فيها من المعامل الاهلية الى فرض غرامات مالية تصل الى مليوني دينار مع غلق المحطة لمدة شهر وفي حال سجلت على نفس المحطة مخالفة ثانية يتم انهاء العقد بين الطرفين".وأشار عارف الى "خطورة تلك الاسطوانات واحتمالية انفجارها باي وقت لعدم مطابقتها للمواصفات العراقية".وأوضح أن "تلك الاسطوانات تتم مصادرتها عند دخولها محطات التعبئة الحكومية واتلافها بكابسات مخصصة وتفقد كل خواصها وتصبح غير صالحة للاستخدام".

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