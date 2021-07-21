2021/07/21 | 15:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت اللجنة العليا للخدمات والإعمار، اليوم الاربعاء، إعادة العمل لأكثر من ٤٦ مشروعاً خدمياً متلكئاً ومتوقفا، فيما لفتت إلى أن الأولوية ستكون لذوي الشهداء والعوائل الفقيرة ضمن مبادرة “داري”.وقال رئيس اللجنة صباح عبد اللطيف في تصريح للعراقية في تصريح صحفي، إن “اللجنة تمكنت من إعادة العمل لأكثر من ٤٦ مشروعا خدميا متلكئا ومتوقفا”.وأكد الوصول إلى “مراحل متقدمة لإنجاز التصميم الأساسي لمشروع مدينة الصدر المرادف بواقع ٩١ الف وحدة سكنية بطريقة البناء العمودي”.وأضاف، أن “هناك اتفاقا بين الحكومة والمستثمرين لتوفير خدمات البنى التحتية لقطع الاراضي ضمن مبادرة “داري” بعد انتهاء عمليات الفرز والتوزيع”.ولفت إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا للخدمات تعلن عن إعادة العمل لأكثر من 46 مشروعاً متلكئاً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للخدمات تعلن عن إعادة العمل لأكثر من 46 مشروعاً متلكئاً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للخدمات تعلن عن إعادة العمل لأكثر من 46 مشروعاً متلكئاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).