2021/07/21 | 15:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء الرئيس الفلسطيني مع أهالي سلوان يزيد من أهمية التحركات الجماهيرية للرئاسة ويكسبها زخما لافتا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/21 | 15:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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